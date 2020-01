Orrore a Piglio, la denuncia: «Due cuccioli di maremmano affogati in un fontanile»

Due cuccioli simil maremmano «sono stati affogati nelle acque gelide di un fontanile del comune del Piglio. L'uccisione è avvenuta davanti ai loro due fratellini che li hanno vegliati per ore. I corpi esanimi sono stati rinvenuti questa mattina lungo la strada che conduce verso gli Altipiani di Arcinazzo».



Lo rende noto, in un comunicato, Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). «L'uso della violenza - prosegue - per risolvere, con un macabro e inaccettabile fai-da-te, l'emergenza randagismo è un fatto di una gravità inaudita che non possiamo tollerare. La polizia locale è stata informata dei fatti. Rimaniamo in attesa che i carabinieri del luogo avvino un'indagine per arrivare agli autori del macabro gesto. Nei mesi precedenti abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini per la presenza di animali vaganti sul territorio, che a loro dire, rappresenterebbero un pericolo di sicurezza e un problema di sanità pubblica. Invitiamo i comuni del Piglio e di

Arcinazzo Romano a rispettare la legge regionale in materia di prevenzione del randagismo. Siamo fermamente convinti che per contrastare il maltrattamento degli animali sia necessario avviare con urgenza un piano di sterilizzazione al fine di ridurre il fenomeno delle nascite incontrollate e il sovraffollamento nei canili».



«Questo ennesima barbarie nei confronti di esseri indifesi - conclude Sidoli - conferma una volta di più l'urgenza di

inasprire le pene previste dal codice penale per i reati in danno agli animali. Uccidere in maniera sadica degli esseri

di qualche settimana evidenzia la pericolosità sociale dell'individuo. Ricordiamo che i sindaci hanno l'obbligo di

tutelare l'incolumità dei loro cittadini a quattro zampe. Pertanto ci auguriamo che si costruiscano parte civile in un

procedimento penale. È arrivato il momento che il legislatore si faccia promotore di una iniziativa forte su

un tema trasversale alle forze politiche».