I rinoceronti a Nordest: orme di 4 milioni di anni fa

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSOPPO (Udine) - Risalgono afa e sono unaa livelloleche sono state trovate sul Colle di, una altura storica a nord di Udine che si affaccia sul Tagliamento, frequentata anche dall'uomo in tempi antichissimi. Le orme sono state impresse su uno strato di sabbia fine, spesso da un metro e mezzo a due metri, depositato in un piccolo canale ghiaioso poco profondo. Guardando con attenzione, si possono vedere anchefossili disegnate dalladell'acqua.​Sono state individuate fino a oggi cinque piste e tre orme singole. Tre piste sono state lasciate da uno stesso tipo di animale, due da altri due animali diversi tra loro; quattro milioni di anni fa, quindi, in questo luogo erano passati almeno cinque esemplari appartenenti a diversi gruppi di, tutti diretti verso nord-est. Tre piste, costituite tutte da 11 orme consecutive e parallele tra loro, sono state lasciate da tre, riferibili al genere estinto Hipparion. I tre animali sono stati i primi ad attraversare la zona.Un'altra pista è formata da 12 orme consecutive prodotte da un bovide, probabilmente una grande antilope; al tempo, infatti, il clima era subtropicale. La terza pista, infine, è formata da 7 orme ed è stata impressa da un piccoloche si muoveva lentamente e che è passato dopo il bovide.Tutta l'area di questa parte del colle è stata recintata e segnalata ma sono in molti a non conoscere questi piccolo tesoro di rilevanza storica mondiale. E non finisce qui: il Colle presenta altri strati di sabbie fini, vicino alla chiesa: contengono altri fossili di ambiente marino salmastro e una vegetazione di clima subtropicale.​Il clima di allora era dovuto al fatto che l'area osovana, che si trova sulla "placca adriatica", una delle porzioni mobili in cui è suddivisa la parte esterna della Terra, in 6 milioni di anni ha viaggiato per almeno 1500 chilometri da una latitudine sudtropicale a quella attuale. Per visitare l'area del Colle in questo punto l'ingresso è sempre libero e si stacca dal centro di Osoppo, non lontano dal palazzo del Municipio. L'amministrazione comunale del piccolo paese, retta dal sindaco, intende far conoscere anche questa singolare porzione della fortezza del Colle e valorizzarla.