© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Portare fuori" ilnon è quel che si dice una passeggiata a Volterra, in provincia di Pisa. I proprietari degli animali, infatti, d'ora in avanti dovranno pulire anche la pipì dei loro amici a quattro zampe.Basterà munirsi di una bottiglietta d'acqua e lavare via il bisognino in strada. Lo ha deciso l’che varerà una nuova delibera in merito nei prossimi giorni al rientro dalle vacanze pasquali. Per i trasgressori sono previste multe via via sempre più salate trascorso un primo periodo di tolleranza.Volterra non è il primo Comune ad adottare un provvedimento simile. A dicembre scorso la sindaca di Savona Ilaria Caprioglio ha imposto ai cittadini, pena una sanzione fino a 500 euro, di "non usufruire per l’espletamento dei bisogni corporali degli animali (deiezione e/o minzione) dei marciapiedi e del porticato" delle strade e delle "zone pedonali" del centro storico".