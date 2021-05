Obama annuncia la morte del cane Bo: «Vero amico e compagno fedele»

«Per oltre un decennio Bo è stata una presenza costante e gentile nelle nostre vite, felice di vederci nei nostri giorni buoni, nei nostri giorni cattivi e in tutti gli altri giorni»: con questo messaggio, accompagnato da una foto di sé mentre corre alla Casa Bianca con il quadrupede accanto, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha annunciato via Twitter la morte dell'amato cane Bo, uno dei suoi due portoghesi d'acqua. La famiglia «ha perso un vero amico e un compagno fedele», ha aggiunto.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021