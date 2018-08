Un cane veglia l'amico morto l'altro corre a chiedere aiuto

BAGNI DI LUCCA - È stato ritrovato grazie ai suoi cani un cercatore di funghi morto in un'escursione in Garfagnana in una zona isolata e bsocosa. L'uomo, Marco Bacci, 55 anni, di Viareggio (Lucca), era andato con la moto da trial sui sentieri di montagna sopra Bagni di Lucca, per cercare funghi, e con lui c'erano i suoi due cani. Ma lui è caduto in un dirupo per 150 metri ed è morto.



I due cani l'hanno subito raggiunto e si sono divisi i compiti. Uno è rimasto lì a vegliare il padrone, l'altro è corso in paese a chiedere aiuto. Vedendo il cane solo e agitato, i familiari hanno tentato di contattare l'uomo, e non ricevendo risposta, guidati dal cane sono andati nel bosco finché hanno sentito abbaiare l'altro cane, quello rimasto a vegliare il padrone.



Una squadra del Soccorso alpino ha raggiunto l'uomo, per il quale però non c'era più nulla da fare, nonostante il comportamento estremamente intelligente e pronto dei suoi cani.

