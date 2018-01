Orrore allo zoo, porta il pasto alla pantera: uomo sbranato

Una pantera ha sbranato un uomo in uno zoo privato nel distretto di Istra a ovest di Mosca. Lo ha fatto sapere un portavoce della polizia. Il Comitato Investigativo russo ha detto che è stata aperta un'indagine sull'incidente. «L'uomo ha voluto dare da mangiare all'animale e la pantera lo ha attaccato quando è entrato nella gabbia», ha detto il Comitato. Dopo averlo azzannato al collo la pantera è fuggita, ma in seguito è stata catturata e rimessa in gabbia. Lo riporta la Tass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA