Muore d'infarto nel bosco: il suo cane gli resta accanto fino all'arrivo dei soccorsi

Nessuno avrebbe trovato il corpo senza l'aiuto della piccola. Un uomo di 64 anni è morto durante una scalata nei boschi di, in Florida. Era uscito con la sua cagnolina per l'ultima passeggiata della sua vita. Da due giorni la moglie non aveva più notizie del marito, per questo aveva chiamato il 911 e dal numero della polizia americana erano subito partite le ricerche.L'uomo non aveva detto quale sarebbe stata la sua meta ma, grazie ai dati trovati nel computer, la polizia aveva scoperto nella cronologia alcune pagine sui boschi a sud di. Da qui basta 1 ora e mezza di auto per raggiungere la natura incontaminata. E qui, attorno all'Alder Lake, il cellulare dello scomparso risultava attivo nelle ore precedenti.Alle 16:45 di mercoledì è stata trovata la sua auto parcheggiata. Dentro alcune note su una mappa. Il team di soccoritori si è rimesso in marcia e, un'ora dopo, ha sentito un cane abbaiare. Gli uomini del dipartimento dihanno seguito il suono giungendo proprio dove si trovava Daisy. La cagnolina era accanto al suo padrone, morto per un attacco di cuore.Recuperato il corpo, Daisy è tornata a casa: «Senza di lui non avremmo mai trovato quell'uomo» ha scritto lo sceriffo su Facebook.