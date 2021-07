Palazzo crollato a Miami, dopo 16 giorni trovato vivo il gatto Binx: viveva al nono piano. «È un piccolo miracolo»

Si dice che i gatti abbiano sette vite e quanto successo a Miami sembrerebbe proprio confermarlo. Binx, un gattino nero rimasto coinvolto nel crollo del palazzo a Miami del 25 giugno, è stato ritrovato vivo venerdì scorso, 16 giorni dopo la tragedia. Ad annunciarlo è stato il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, che in conferenza stampa ha raccontato che il felino è stato riconosciuto da un volontario che stava dando da mangiare agli animali nei pressi dell'edificio crollato. Binx, che viveva al nono piano del palazzo, è miracolosamente sopravvissuto al crollo ed ora è stato restituito alla sua famiglia.

«Sono contento che questo piccolo miracolo possa portare un po' di luce nella vita di una famiglia in lutto oggi e possa fornire un punto luminoso per tutta la nostra comunità nel mezzo di questa terribile tragedia», ha detto il sindaco. In tutta l'area del palazzo sono state posizionate delle trappole per provare a catturare altri animali domestici che potrebbero essere sopravvissuti alla tragedia. Molte delle famiglia, inoltre, si sono opposte alla demolizione nella speranza che qualche animale sia ancora viva. Il bilancio, in ogni caso, resta drammatico: le vittime sono 79 e i dispersi 61.