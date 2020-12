È mistero sul rinvenimento di una gigantesca manta da mezza tonnellata, finita nelle acque basse del porticciolo della Cala a Palermo. L'enorme esemplare, pesante oltre 450 kg era stato avvistato nel tardo pomeriggio di ieri. Specie protetta, la manta, chiamata anche diavolo di mare (M. mobular) già mezza morta, è stata issata sul molo, come documentato dalle immagini diffuse sui social da Blog Sicilia, grazie alla gru dei vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto. Sul come possa essere arrivata a nuotare in quelle acque, è mistero.

Manta gigante

Al momento, infatti, mentre sono iniziate le prime analisi sulla carcassa presso l'Istituto Zooprofilattico di Palermo, l'ipotesi che possa essere stata trascinata da un peschereccio, appare la più probabile. «Questa specie, imparentata con gli squali, spiega la biologa Valentina Braccia, è presente, seppur sempre più rara, anche nel nostro Mediterraneo. La morte di un esemplare così grande, conclude, è una grave perdita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA