Il maiale alle terme si accomoda tra i bagnanti, lo scatto diventa virale

Relax nelleanche per un. Un maiale è stato immortalato mentre si lasciava coccolare dalle piccole cascate di acqua presenti nelle acque termali della "Balena Bianca", a Bagni San Filippo (Siena), il tutto sotto gli occhi increduli dei bagnanti che hanno assistito alla scena.Lo scatto, pubblicato sui social dalla fotografa Carlotta Bertelli è diventato subito virale e ha scatenato l'ironia del web. Nelle vicinanze delle terme ci sono diverse attività agricole, probabilmente il maiale in questione deve essere stato di proprietà di uno degli allevatori vicini che ha deciso di allontanarsi dalla routine quotidiana per concedersi un momento di relax. L'animale, come racconta La Nazione, si sarebbe seduto comodamente in mezzo all'acqua e pare che si sia dato alla fuga notando delle persone che volevano acciuffarlo.