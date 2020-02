Lupo chiuso in gabbia gira in tondo tutto il giorno: le strazianti immagini dallo zoo

Non è chiaro da quanto tempo è rinchiuso allo zoo. Quel che è certo è questo povero lupo deve soffrire maledettamente l'area espositiva che lo ospita allo zoo di Cekmekoy, distretto poco distante dal centro di Istanbul, in Turchia. Ogni giorno infatti, il povero animale percorre lo stesso piccolissimo percorso su di un fazzoletto di terra a ridosso del muro di recinzione. Tanto che, a forza di calpestare quella terra rossastra, ha inconsapevolmente disegnato un 8 sul terriccio.

Dall'andatura isterica, quasi che si trattasse di una ulteriore punizione auto-inflitta, il lupo, come illustrato dalle immagini pubblicate su You Tube da Yeniceri Osmani, continua a percorrere incessantemente quel sentiero immaginario per ore da giorni, forse mesi. Un atteggiamento che, per un animale abituato a coprire distanze di decine di chilometri al giorno, magari in compagnia del suo branco, ha colpito più di un visitatore che, ora, in attesa di una libertà sognata che forse non arriverà mai, spera venga trovata al più presto una soluzione migliore che possa lenire la sofferenza del vecchio e ormai deposto, signore della foresta.

Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 10:57

