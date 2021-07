Espone la carcassa della mucca dilaniata dai lupi. Il sindaco: «Aiuti concreti per sostenere gli allevatori»

ASIAGO - Una bufera di polemiche contro e pro i lupi, dopo che un allevatore ha esposto sul suo trattore, davanti all'azienda agricola in via Baracca, la sua mucca dilaniata dai predatori nella notte.

La foto l'ha pubblicata anche il sindaco Roberto Rigoni Stern, spiegando che la mossa dell'allevatore suo concittadino era mossa dall'esasperazione dell'uomo che aveva deciso di esporre la carcassa del bovino «affinché le pubbliche autorità competenti alla gestione di questa grave problematica, possano trarre l'ennesimo segnale di sofferenza e disagio di una categoria, quella degli allevatori, che da tempo chiede un aiuto tangibile nel "contenere" i numerosissimi danni che il predatore compie nel nostro territorio».

«Sono vicino a questo allevatore ed ai molti altri che hanno vissuto questi momenti così difficili - prosegue Rigoni Stern -; oggi, più che mai, bisogna che le autorità facciano la loro parte sostenendo un settore economico in estrema difficoltà, che chiede da tempo aiuto come lo hanno chiesto recentemente a Venezia i molti agricoltori guidati da Coldiretti che hanno invocato interventi urgenti contro i danni causati dai cinghiali. C'è bisogno della voce autorevole delle associazioni di categoria! C'è bisogno di fatti, non più di parole».