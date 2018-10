© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il biologo e professore Simone Gatto, fondatore del "Camoscio dei Sibillini Trekking" mentre seguiva con il binocolo al tramonto, ieri nella zona Nord-Est dei Sibillini (Macerata) caprioli, cervi e cinghiali si è imbattuto in una scena fantastica, difficile da vedere in pieno sole. I 5 lupi appenninici di un branco per circa 5-10 minuti hanno giocato fra di loro tranquillamente a poche centinaia di metri da una strada asfaltata e cosa ancora più soprendente a poche centinaia di metri da un trattore in azione con altri 2 contadini li vicino.Tutto questo lo ha potuto osservare comodamente dall'auto e ha anche potuto scattare alcune foto documentative con il suo teleobbiettivo da circa 800 metri di distanza. Fra l'altro mentre questo branco giocava e si stava muovendo pian piano nelle radure stavano uscendo nello stesso istante caprioli e cervi. Ecco le foto (alcune con i lupi in primo piano sono di repertorio, quelle dove i lupi si vedono in piccolo sono state scattate ieri).