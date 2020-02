Londra, compra al figlio un acquario, ma dentro c'è una delle lumache più velenose al mondo

Cosa fare quando nel tuo acquario di casa ritrovi uno degli animali più velenosi sulla faccia della Terra? Se lo sarà chiesto Wesley Trevors, inglese di 32 anni, che ha notato all'interno dell'acquario in stile "Alla ricerca di Nemo" regalato al figlio uno strano mollusco. Dopo una ricerca, ha scoperto che si trattava di una lumaca cono, capace di uccidere una persona in meno di un minuto.

Le lumache cono, fra le creature marine più pericolose al mondo, sono responsabili della morte di 36 persone e 141 feriti. Le lumache cono vivono solitamente nei mari tropicali, ma si son pian piano adattate anche a temperature più miti. Il loro modo di attaccare le prede è pungere con un ago simile ad un lungo dente affilato, con il quale paralizzano la preda iniettandole un potentissimo veleno. Così potente, che in medicina viene utilizzato addirittura al posto della morfina.

Una volta scoperta l'identità dell'animale all'interno del proprio acquario, Trevors si è rivolto a diversi zoo e centri con animali marini, ma la maggior parte hanno rifiutato il suo appello. Al The Sun ha poi rivelato: «La lumaca cono è conosciuta anche come "lumaca sigaretta", perché se ti punge basta il tempo di fumarne una per morire. Mio figlio ama la Disney e volevo regalargli un acquario con lo scenario di "Alla ricerca di Nemo", infatti c'è anche un pesce pagliaccio. Ma quando ho visto questa piccola lumaca non l'ho riconosciuta. L'ho fotografata e ho chiesto su un forum di biologia marina ho chiesto di che si trattasse». Alla fine il London Sea Life Centre, dopo la denuncia del quotidiano britannico, ha accettato di trasferire l'animale nel suo centro.



