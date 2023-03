Leone ridotto a pelle e ossa nello zoo cinese, il video dei visitatori fa il giro del web: «Salvate il povero Ala»

Lui si chiama Ala ed è un leone grande così. O almeno lo era. Sì perché, di maestoso, al vecchio re della foresta è rimasta soltanto la criniera. Ridotto a poco più che pelle e ossa, infatti, il povero Ala sembra smarrito. Tanto che persino riuscire a muoversi nell'area espositiva dello zoo cinese pensata per lui, sembra ormai divenuto uno sforzo quasi insopportabile. A documentare quelli che probabilmente sono gli ultimi giorni di vita del vecchio leone, i visitatori del Jinniu Lake Safari Park di Nanjing (Nanchino) nota città del distretto di Liuhe, nella Cina Orientale che dista 300 chilometri da Shanghai. "È incredibile che sia tenuto ancora qui. Se è malato, dovrebbe essere curato".

March 11 2023, Nanjing, Jiangsu, China 🇨🇳



"It was revealed on the Internet that a lion in the zoo was so thin that it became "ribs", and it was difficult to walk and move, which aroused the attention of netizens. On March 12, a staff member of Jinniu Lake Zoo responded that

