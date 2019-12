Leone e due leonesse insieme allo zoo per la riproduzione, ma l'esperimento finisce in tragedia

Si chiamavano Amani e Koningin. Erano due splendide leonesse che, insieme all'altro protagonista di questa tragica vicenda, il leone Baz, facevano parte di un gruppo di 4 grandi felini arrivati da poche settimane allo Zoo de Doué la Fontaine, il bioparco francese inaugurato nel 1961 che ospita oltre 1000 animali di 100 specie.

Le leonesse, provenienti da zoo diversi, dopo il consueto periodo iniziale di cauto adattamento nella nuova struttura, sembravano tranquille, tanto che, dopo pochi giorni, si era deciso di affiancarle al maschio. Così, erano i primi di dicembre, i quattro esemplari avevano iniziato una convivenza forzata e non priva di difficoltà.

Nuove gerachie e relazioni da instaurare che, nelle intenzioni dei responsabili della struttura, avrebbero potuto portare ad una nuova famiglia e, perché no, addirittura dei cuccioli. Non è chiaro, almeno per il momento, se la tempistica, forse un po' troppo frettolosa, possa aver contribuito, fatto sta che il leone Baz, di fronte alle nuove arrivate, non ha reagito come si sperava e, improvvisamente, ha attaccato e ucciso due delle tre leonesse facendo finire l'esperimento nel sangue.

