Lampedusa, in spiaggia dei Conigli nuova nidificazione di tartaruga marina

Da Lampedusa arriva una novità positiva: una seconda deposizione da parte della tartaruga marina è stata accertata sulla Spiaggia dei Conigli, all'interno della Riserva naturale regionale gestita da Legambiente Sicilia. Si tratta del sesto nido sinora deposto sull'isola, il cui monitoraggio è curato dal personale della Riserva nell'ambito del programma triennale 2021-2023 autorizzato dal ministero della Transizione ecologica.

«Inoltre, è stato avviato un ulteriore programma di monitoraggio, con l'Ingv-Roma 2, dei parametri ambientali del sito della spiaggia dei Conigli compresa la dinamica del litorale sabbioso - dice Angelo Dimarca di Legambiente, direttore della Riserva naturale -. E continuiamo a registrare i positivi risultati in termini ambientali e di godibilità dei luoghi grazie alla limitazione degli accessi alla riserva e sulla spiaggia avviato lo scorso 15 luglio e concordata con l'assessorato regionale Territorio e Ambiente per definire una fruizione compatibile, responsabile e gratificante, evitando assembramenti in spiaggia e impatti sull'ambiente naturale protetto».

