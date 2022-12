L'orso Juan Carrito visita il ristorante di Niko Romito. Lo chef ci scherza su: «Chiedeva un panettone»

«È passato Juan Carrito per un salutino. Chiedeva per un panettone. E’ andato spedito verso le cucine. La natura che abbiamo qui intorno è viva. Siamo circondati dal parco nazionale, bellezza vera». È il post su Instagram del famoso chef abruzzese Niko Romito, pubblicato con il video che immortala il bellissimo orso ribelle Juan Carrito passeggiare poco fa davanti al suo ristorante Casadonna Reale di Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila. Una visione. «Intorno alle 18 mentre eravamo in ufficio e ci siamo accorti che i cani Pane e Olio, due pastori abruzzesi, erano agitati e correvano su e giù, abbaiando. A un certo punto abbiamo visto l’orso passeggiare lungo il vialetto - ha detto lo chef - È un esemplare enorme, ma camminava tranquillo, i cani hanno avuto paura, ma poi è prevalsa l'emozione».