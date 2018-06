E' morta Koko, la gorilla che riusciva a comunicare attraverso il linguaggio dei segni

di Anna Guaita

E' morta Koko: la gorilla che aveva imparato il linguaggio dei segni e che conosceva 2000 parole è morta nel sonno all'età di 46 anni. Koko ha aiutato gli studiosi a capire quanto emotivamente evoluti e intelligenti siano i gorilla. E' stato per suo merito che è stata creata la "Gorilla Foundation" per la difesa di questi incredibili animali. Tutti ricorderanno il suo amore per una gattina, che era diventata la sua compagna, e la sua disperazione quando questa morì. Koko era seguita da decenni dalla professoressa Penny Patterson.