Kenya, morto Sudan: l'ultimo rinoceronte bianco

È morto in Kenia l'ultimo rinoceronte settentrionale bianco maschio, il 45enne Sudan. L'animale è stato addormentato definitivamente a seguito di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni legate a complicazioni degenerative muscolari ed ossee dovute all'età e alle numerose ferite superficiali di cui soffriva.



La notizia è stata confermata da Richard Vigne, capo della riserva Ol Pejeta Conservancy, dove l'animale viveva al riparo dai bracconieri. «Verrà ricordato per aver fatto crescere nel mondo la consapevolezza della situazione in cui si trovano non solo i rinoceronti, ma anche le altre migliaia di specie a rischio estinzione a causa dell'uomo e delle sue attività», hanno commentato i responsabili della riserva, dove vivono le uniche due femmine appartenenti alla specie ancora vive. Ora gli esperti sperano di arrivare a riprodurre altri esemplari attraverso la fecondazione in vitro. Sudan era arrivato in Kenia proveniente da uno zoo della ex Cecoslovacchia: apparteneva alla terza specie più grande dell'Africa, dopo l'elefante e l'ippopotamo, i cui esemplari possono pesare fino a 2400 chilogrammi.

Sono meno di 30.000 i rinoceronti al mondo, suddivisi in cinque specie: 20.000 rinoceronti bianchi meridionali (soprattutto in Sudafrica), 5.000 rinoceronti neri (in Africa meridionale e orientale), 3.500 rinoceronti indiani con un solo corno (in India e Nepal), meno di 100 rinoceronti di Sumatra, 60 rinoceronti di Giava. Lo rende noto la ong animalista Wild Aid sul suo sito. Della specie rinoceronte bianco settentrionale sopravvivono solo due esemplari femmine, nella riserva kenyana di Ol Pejeta.

