Cinquanta galline morte in due giorni: un cluster di aviaria in un allevamento di Ostia Antica ha fatto scattare l'allerta nel quadrante sud della Capitale e, in particolar modo, sul litorale. Morti improvvise e sospette che si sono registrate nell'area di via Pianabella tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre. «Ho visto le galline stare bene e poi morire all'improvviso da un giorno all'altro - racconta Rolando, il titolare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati