Lupa investita nel bellunese. Pellegrinaggi a Treviso per vedere come sta, l'appello: «Non andate al Cras, non fate bene all'animale»

TREVISO - Pellegrinaggio per vedere la lupa ferita nel bellunese e portata al sicuro nel centro di recupero del trevigiano. Arriva l'appello del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon: «Si invita a non recarsi presso il centro ed evitare curiosità che possono influire sul recupero e reinserimento di un animale selvatico. Chi ama davvero gli animali, queste cose le sa».

Il "pellegrinaggio" per vedere la lupa ferita e l'appello

La lupacchiotta è stata investita sabato 4 febbraio nel bellunese. L'animale è stato affidato alle cure del caso nel centro di recupero animali selvatici trevigiano dopo essere stata immediatamente soccorsa dagli esperti bellunesi. Ora è ancora sotto le cure del dottor Marco Martini nell'ambulatorio veterinario del Cras. La lupa nei giorni scorsi ha ricominciato a camminare in autonomia dando dei netti segnali di ripresa e speranza. La sua storia ha colpito nel profondo tantissime persone che hanno iniziato a raggiungere la struttura per andare a vedere la lupa. Da qui si è reso necessario l'intervento del presidente della provincia Marcon che tramite il suo profilo Facebook istituzionale ha chiesto ai cittadini di non andare a vedere l'animale.