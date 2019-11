Emergenza incendi senza precedenti, 3 morti nel New South Gallese e strage di koala

È ancora emergenza nel New South Galles, ina causa dei numerosiboschivi. Al lavoro, ininterrottamente da giorni, circa 1.500 vigili del fuoco per domare i 70 roghi divampati in tutto lo stato. Il bilancio di quella che viene ormai definita «un'emergenza senza precedenti» è di almeno tre morti e decine di feriti, oltre a 150 abitazioni distrutte. Nel riferirlo, i media hanno parlato di un'altra vittima, trovata dai vigili del fuoco all'interno di un'auto incendiata vicino Glen Innes, a nord di Sydney. In tutto ciò, un numero impressionante disono morti: oltre 350, una vera e propria strage.