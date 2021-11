Iene positive al Covid: primo caso al mondo. Due esemplari contagiati nello zoo di Denver

Anche le iene positive al Covid-19. Il contagio della specie, primo caso al mondo, sarebbe stato riscontrato in due esemplari dello zoo di Denver, capitale del Colorado (Usa). Tra i sintomi riscontrati, anche la tosse. Lo riferisce il Guardian. Secondo il laboratorio di veterinaria nazionale, i campioni di una varietà di animali dello zoo, comprese le iene maculate, sono stati testati dopo che molti leoni si sono ammalati.

La conferma dai test di laboratorio

I campioni prelevati dalle due iene sono risultati positivi in un laboratorio della Colorado State University e poi confermati dal laboratorio nazionale. Oltre alle due iene, allo zoo sono risultati positivi 11 leoni, due tigri e anche Ramil, il leopardo delle nevi. «Le iene sono note per essere altamente tolleranti all'antrace, alla rabbia e al cimurro. Per il resto sono sani e ci si aspetta che guariscono completamente», si legge in una nota dello zoo.

I funzionari dello zoo hanno detto che le iene 'Ngozi, di 22 anni, e Kibo, di 23, avevano sintomi lievi tra cui una leggera letargia, secrezione nasale e tosse. Gli animali risultati positivi nelle ultime settimane si sono completamente ripresi, alcuni, o sono sulla via della guarigione, altri.

Animali, cautele in ambito domestico

In base a quanto comunicato dai responsabili della struttura che ospita gli animali, tremila esemplari di 450 differenti specie, "ora sappiamo che molte altre specie potrebbero essere esposte al rischio di contrarre il Covid-19". Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, che sovrintende alla NVSL (National Veterinary Services Laboratories, struttura di riferimento nel panorama internazionale), sono state segnalate infezioni in più specie in tutto il mondo, soprattutto in esemplari che hanno avuto contatto con umani positivi al coronavirus. Per questo le persone affette da Covid-19 dovrebbero evitare il contatto ravvicinato con gli animali, in particolare quelli domestici, con l'obiettivo di proteggerli dal contagio.