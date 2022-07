Quali sono i cani che rischiano di più un colpo di calore

Il caldo di queste ultime settimane non sta mettendo in crisi solo noi esseri umani e la vegetazione. Anche i nostri amici a 4 zampe sono molto sofferenti quando si parla di alte temperature. I cani, in particolare, corrono il rischio di un colpo di calore, soprattutto se appartengono ad alcune razze. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Le api hanno sete e perdono peso ogni giorno