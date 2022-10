Lutto allo zoo, la gorilla Helen muore a 64 anni: era considerata la più vecchia del mondo

La sua età non è mai stata del tutto chiarita. Quel che è certo è che, strappata alla sua famiglia e alla sua terra nel lontano 1958, per la piccola gorilla si erano subito aperte le porte di una gabbia dalla quale non sarebbe uscita mai più. Almeno fino a pochi giorni fa quando il Louisville Zoo, ultima residenza a stelle e strisce conosciuta della ormai vecchia Helen, non ha dato l'annuncio della sua scomparsa.

It is with heavy hearts that we announce the passing of female gorilla, Helen. Affectionately called the “Grand Dame” of the gorilla world, Helen was much celebrated at 64-years-old. She long impressed Zoo fans with her big personality and longevity. https://t.co/D8ivUpIVde pic.twitter.com/4caB62PAUX

— Louisville Zoo (@LouisvilleZoo) October 14, 2022