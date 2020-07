Gatto torna a casa tutti i giorni con un paio di occhialini da nuoto: nessuno sa da dove arrivano

The confused cat owner lives nowhere near a swimming pool or leisure centre 🤷‍♀️https://t.co/5SaBe74S6Z — Metro (@MetroUK) July 15, 2020

Il gatto di Sally Bell, una donna residente nella città britannica di Bristol, ha una strana abitudine che ha sorpreso la donna. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il felino, di nome Avery, ha iniziato a portare a casa degli occhiali da nuoto.

Nelle ultime 3 settimane, ne ha già portati a casa otto paia. La proprietaria dell'animale ha specificato che nelle vicinanze della loro abitazione non c'è nessuna piscina. Sally Bell non sa se provengono da una casa vicina o da altri appartamenti e si è subito attivata sui social per cercare i proprietari degli occhialini. Tuttavia, nonostante il suo ammirevole impegno, gli utenti «ridono e nessuno ha detto di aver perso gli occhialini», ha spiegato la donna rammaricata.

La britannica assicura che vuole solo restituirli ai proprietari, aggiungendo che gli occhiali sono per bambini.

