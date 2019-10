di Giampiero Valenza

Si chiama Omar, è un gatto Maine Coon e le sue foto stanno spopolando su(la sua pagina ha 139mila follower). E' uno dei mici più grandi del mondo e vederlo accanto ai suoi amici cani fa davvero impressione. E' alto circa un metro e 20 e pesa 15 chili: solitamente, gatti della sua stessa razza, seppur grandi, non arrivano a più di 10 chili.Vive a Melbourne, in Australia. In casa ci sono anche due cani pastori delle Shetland e vederli insieme è veramente impressionante: il micio dal pelo rosso "svetta", è molto più grande di loro. Omar, comunque, è particolarmente briccone e ama le coccole.