Gatto muscoloso star del web: migliaia di account

everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id — buff cat (@officialbuffcat) 28 maggio 2018

here's a video of the buff cat pic.twitter.com/xTVETgfBoQ — buff cat (@officialbuffcat) 28 maggio 2018

the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS — dietrich (@dietrichbrah) 31 maggio 2018

Concept: @officialbuffcat is just an inflated cat balloon like in shrek pic.twitter.com/FwC3IhNc9h — chrysler (@miildsope) 31 maggio 2018

Lo hanno già ribattezzato 'Catzenegger', in onore al celebre attore ed ex culturista Arnold Schwarzenegger. Un, dall'aspetto decisamente anomalo, è diventato suo malgrado una vera e propria, con decine di meme e fotomontaggi divertenti e anche diversi accountA pubblicare le prime foto di questo gatto dalla corporatura massiccia è stato un utente canadese sull'account Twitter 'Buff Cat'. La staordinariadel gatto ha richiamato l'attenzione di altri utenti e l'account originale, che vanta anche innumerevoli tentativi di imitazione, ha quasi 22mila di follower. Quanti animali possono vantare un simile seguito?