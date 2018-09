Salvato un gattino intrappolato 16 ore nel motore di un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nottata nel motore. I volontari dell'Enpa die i vigili del fuoco questa mattina hanno recuperato unrimastoper quasiparcheggiata in via Tabacchi.Come si legge in una nota la prima segnalazione della presenza del micio nel vano motore è arrivata al centralino della sede milanese dell'Ente ieri sera poco prima di mezzanotte. Due operatrici in servizio, che hanno ricevuto la richiesta di intervento, si sono recate sul posto per iniziare le prime fasi di recupero del gattino. Nonostante i numerosi tentativi, però, alle 2.30 le volontarie hanno sospeso l'intervento ed hanno avvolto l'auto con una rete, in maniera che il gatto non potesse fuggire facendo perdere le tracce, infilandosi in un'altra delle vetture posteggiate nelle vicinanze. Stamane, quando sono riprese le operazioni con una nuova squadra di soccorsi dell'associazione, è stato finalmente rintracciato il proprietario della macchina e, insieme ai pompieri, è stato recuperato il micio, riuscendo ad evitare il peggio, anche per l'avvicinarsi delle ore più calde della giornata.«Il cucciolo ha rischiato di finire stritolato nelle parti in movimento del motore dell'autovettura», ha commentato Ermanno Giudici presidente di Enpa Milano. «In questo periodo è ancora frequente che ci siano cucciolate - ha proseguito - e quando durante la notte scende la temperatura i piccoli cercano il calore nel vano motore delle macchine parcheggiate da poco». «Se fortunatamente qualcuno si accorge della loro presenza prima che venga messa in moto l'auto - è la raccomandazione di Giudici - è necessario contattare subito la Polizia Locale, mettendo un cartello sul parabrezza per avvisare il proprietario della macchina della presenza del gatto pregandolo di non accendere il motore per alcun motivo».