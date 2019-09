Gattino obbligato a fumare una sigaretta, il video del maltrattamento diventa virale: denuciati

Questo terribileche testimonia una vicenda di crudeltà verso gliviene dalladove un gruppo di ragazzi ha obbligato undi 3 mesi a fumare sigarette filmando la loro bravata e condividendola in rete. Fortunatamente, grazie anche all’indignazione generale suscitata da quanto accaduto, sono stati individuati e denunciati.

Si tratta di alcuni giovani di El Ejido (Almeria), in Andalusia, che si sono divertiti così, bevendo birra e torturando un gatto, ma che ora sono stati denunciati per maltrattamento di animali . I responsabili sono stati individuati grazie all’indignazione generale delle persone che sul web hanno visto il video. Il Pacma, Partito animalista spagnolo, l’ha poi girato alla polizia nazionale in modo da individuare i responsabili.