Gatto bloccato nel cinema a Palermo, nessuno riesce a farlo uscire. «Gli lasciamo cibo e acqua in sala»

Un gatto nero da cinque giorni è «prigioniero» all'interno del cinema King-Eplanet, in via Ausonia a Palermo. Vani i tentativi di liberarlo, percè il felino, impaurito, non si fa prendere e vaga per le sale del cinema, anche durante le proiezioni. «Sabato sera uscendo dal cinema - racconta Maria Giulia Franco - ho visto il gatto che correva da una sala all'altra e mi sono meravigliata ma anche preoccupata, ho chiesto agli impiegati del cinema che mi hanno raccontato la storia di questo gatto nero».

APPROFONDIMENTI UNO DI FAMIGLIA Animali in casa, il gatto resta snello e agile con i giochi...

Animali che portano sfortuna, arriva l’evento solidale di Pet Carpet contro pregiudizi e luoghi comuni

Animali in casa, il gatto resta snello e agile con i giochi interattivi

I gestori del cinema si stanno dando un gran da fare per cercare di farlo uscire, intanto lo accudiscono lasciando acqua e cibo nel locale. «Abbiamo messo un pò di croccantini in una ciotola e anche dell'acqua per non farlo morire di fame - dice Giovanni Vitale, responsabile del cinema -. Abbiamo non poche difficoltà a farlo uscire perché scappa ed è molto più veloce di noi. Nonostante i tanti tentativi finora non siamo riusciti, si nasconde sotto le poltrone delle sale e scappa. Ieri per poco non ce l'abbiamo fatta, perché è salito nella hall del cinema, abbiamo cercato di farlo uscire ma poi si è dileguato.

«È un gatto conosciuto in zona - aggiunge Vitale - perché c'è una signora qua vicino che assiste i randagi che è venuta a cercarlo e noi speriamo liberarlo». Ma tra «Una famiglia vincente» di King Richard, «America Latina» dei fratelli D'Innocenzo e «Belli Ciao», con i comici Pio ed Amedeo, il gatto nero non ne vuol sapere di uscire dal cinema.