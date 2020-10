Il gatto scappa dall'appartamento in fiamme con un salto dal secondo piano: il video fa il giro del web

Stanno facendo il giro del web le immagini di un gatto scampato a un incendio a New York. Il filmato, diffuso su Twitter, mostra il felino mentre salta dalla finestra di un appartamento al secondo piano avvolto dalle fiamme. Riesce a salvarsi e a finire tra le braccia dei poliziotti con la coda annerita dal fumo. L'episodio risale a sabato pomeriggio e il gatto è stato subito soccorso.

Secondo quanto riportato dall'NBC , un uomo ricercato con l'accusa di violenza domestica si era barricato all'interno dell'appartamento e quando gli agenti di polizia hanno bussato alla porta ha dato fuoco alla stanza. I residenti sono rimasti intrappolati nell'edificio e il gatto è stato visto penzolare dalla finestra al secondo piano mentre il fuoco divampava.

Amazing video of a cat jumping out of a second floor window in East Harlem Saturday. Police responded to a domestic dispute at Lincoln Houses where they say man locked himself inside apartment & set it on fire. 7 people hurt including 2 cops @NBCNewYork (courtesy Aaron Ganaway) pic.twitter.com/1nLmFnsW0U

— Anjali Hemphill (@AnjaliHemphill) October 25, 2020