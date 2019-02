Gattino disabile: mamma lo accudisce anche se cresciuto

Geremia, nato in strada, è un gattino 4 mesi un pò speciale. Una gastroenterite gli ha provocato un danno neurologico e oggi fatica a trovare l'equilibrio. Ha un'unica certezza: Sofia, la sua premurosa mamma gatta che, nonostante il cucciolo sia ormai grande, non lo lascia mai e lo accudisce come se fosse ancora da svezzare. Oggi tutti e due sono ospiti, a Roma, dell'Associazione salute e tutela degli animali (Asta) in attesa di un'adozione di coppia, perché separarli «non si può», spiegano dall'Asta. «E una storia molto tenera - riferisce il veterinario Manuel Felici - di una mamma gatta e dei suoi cuccioli con un vissuto di randagismo. Non è l'unica. Nella nostra associazione arrivano molti casi di animali fortunati che si salvano da condizioni difficili grazie alle persone che si prendono cura di loro». Sofia è stata trovata nella periferia romana e portata all'associazione quattro mesi fa con tre micini «ancora con gli occhi chiusi - continua Felici - ma con una gastroenterite virale contratta dalla mamma. Tutti sono sopravvissuti grazie alle cure. Due gattini sono stati rapidamente adottati»

