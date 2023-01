Gatta si sente male, le trovano 38 elastici per capelli nello stomaco: così è morta la tenera Juliet

Questa triste storia ha dell'incredibile. Sì perché ancora oggi, i medici veterinari che hanno cercato di salvare la vita ad una povera gattina, non si danno pace. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo a North Charleston, località del North Carolina negli Stati Uniti. Lì, alla porta della clinica veterinaria Charleston Animal Society, si presenta quello che i dottori definiscono un buon samaritano. Con sé, l'uomo ha tre gatti. Forse recuperati dalla strada, hanno bisogno di cure. Così, quello che sembra un intervento di routine, si svolge senza particolare apprensione. I tre, infatti, non presentano chissà quali criticità. Poi, dopo poche settimane, accade qualcosa. Uno dei tre ricoverati, una gattina ribattezzata Juliet, smette di mangiare e, sempre più debole, sembra evidenziare quello che in gergo viene definito "stato letargico".

A quel punto, il team di veterinari si attiva e la successiva radiografia evidenzia qualcosa che preoccupa lo staff. Lo stomaco, infatti, sembra mostrare una macchia, qualcosa che sembra ostruire le normali funzioni digestive. La preoccupazione diventa allarme. Bisogna operare d'urgenza e così avviene. Quello che succede dopo lascia tutti senza parole. Dallo stomaco della piccola, i dottori estraggono ben 38 elastici per capelli. Una cosa mai vista che non ha spiegazioni. «Dove può avere trovato quei maledetti elastici?» si chiedono tutti. «E perché li ha ingoiati?». Domande che, ad oggi, non hanno ancora risposta. Di certo c'è che la piccola, già stremata dal blocco digestivo, non riesce a superare l'operazione. Così, dopo essersi addormentata, la dolce Juliet non si è risvegliata più.