Galline schiacciate con le scarpe e macellate senza stordimento: choc in Veneto

Le immagini sono terribili. Tanto che persino la scelta di quelle pubblicabili, è stata sofferta. Documentano l'orrore perpretato ai danni di povere galline indifese in un grande allevamento dedito alla produzione di uova in Veneto. A pubblicare foto e filmati degni del peggior "splatter movie" di infima serie, Essere Animali, l'organizzazione no profit per i diritti animali che, grazie ad un investigatore sotto copertura, è riuscita a filmare tutte le fasi della "lavorazione" per la produzione delle uova.

APPROFONDIMENTI FORLI' Tremila galline morte e 7mila in fuga sull'A14 a Forlì:... PORDENONE Carro armato dell'Esercito sbaglia mira e fa esplodere un... ROCCA PIA Incendio in un capannone agricolo: strage di galline

Tremila galline morte e 7mila in fuga sull'A14 a Forlì: pandemonio in autostrada, un camionista ferito

«Dalla macellazione clandestina senza stordimento di centinaia di galline, ai reiterati comportamenti violenti nei confronti degli animali» fino alle immagini e testimonianze che mostrano come «le uova prodotte in gabbia, venissero commercializzate come uova a terra». Tra le fasi del lavoro quotidiano nell'allevamento, quello del carico degli animali: «Al momento di caricare gli animali per il trasporto al macello, sottolinea il comunicato di Essere Animali, le galline venivano scaraventate a terra con l'ausilio di bastoni per essere radunate. Poi, prese per le zampe, venivano gettate nelle gabbie dove, stipate, finivano per essere schiacciate anche con le scarpe».

L'indagine e gli arresti

L'investigazione ha già portato oltre a quattro indagati, ai primi provvedimenti nei confronti dell'azienda, l'allevamento oggetto di indagine è composto da ben tre capannoni per un totale di 60mila galline, cui sono contestate diverse violazioni. Tra queste ultime, maltrattamento animale, macellazione clandestina, frode in commercio e falso materiale. Nel frattempo, i filmati ripresi dalla organizzazione animalista stanno facendo il giro del web provocando reazioni sgomente e di protesta. Anche se si tratta "soltanto" di galline.