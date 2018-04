Salame piccante nella stanza dell'hotel, i gabbiani entrano dalla finestra e devastano la camera

di Enrico Chillè

Per vent'anni era stato dichiarato espressamente come persona non gradita dai vertici dell'hotel, ma alla fine, dopo una lettera di scuse, è arrivato il perdono. La storia di, raccontata dal Telegraph , non è qualcosa che si sente tutti i giorni: l'uomo, infatti, è stato interdetto da un albergo in cui aveva soggiornato a causa di un clamoroso incidente dovuto aie alCosa c'entrano i fattori decisivi per l'incidente avvenuto nell'hoteldi, nella regione canadese della Columbia Britannica? La risposta è molto semplice: la stanza di Nick Burchill, che aveva soggiornato qui circa 20 anni fa, non aveva un frigorifero ma l'uomo voleva tenere al fresco il suo, così aveva pensato bene di lasciarlo in finestra. Non poteva certo immaginare che, al suo ritorno, decine di gabbiani erano entrati nella stanza e, oltre a mangiare il salame piccante, avevano di fatto devastato tutto l'ambiente.Se il salame piccante, mangiato in grandi quantità, può far male all'uomo, immaginatevi le conseguenze che può avere sui: oltre a rendere il guano ancora più liquido, l'effetto su questi uccelli è anche e soprattutto quello di farli sbavare copiosamente. Così, in poco tempo la stanza si era trasformata in un misto di sostanze poco piacevoli e piume. Alla fine, fu necessario l'intervento dello staff dell'hotel e di una ditta di disinfestazione: Nick fu trasferito in un'altra stanza, ma alla fine del soggiorno gli fu detto di non presentarsi più in quell'albergo. Ora, però, i vertici hanno deciso di perdonarlo, dopo che Nick ha inviato una lettera di scuse ed un salame piccante, lo stesso che due decenni fa causò tutto quel trambusto.