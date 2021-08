Francia, nati due panda giganti: il lieto evento nello zoo di Beauval

Cresce la famiglia dei panda giganti. Huan Huan, un panda gigante dello zoo di Beauval, nella Francia centrale, ha dato alla luce nella notte due cuccioli gemelli. Lo hanno annunciato le autorità dello zoo in un comunicato stampa. Nel documento si legge: «Huan Huan, la nostra femmina di panda, ha rotto le acque intorno alle 0:30 del mattino: il suo primogenito è nato intorno all'1:05 e il secondo pochi minuti dopo». Entrambi i cuccioli sono sani; il primo pesa 149 grammi e il secondo 128,8. Lo zoo ha fatto sapere che «Huan Huan ha un atteggiamento molto materno, lecca i suoi piccoli e li tiene stretti a sé». Huan Huan, che significa 'felicè in cinese, e il suo compagno maschio Yuan Zi, entrambi nati a Chengdu, in Cina, sono arrivati in Francia nel 2012 all'età di tre anni.

Alla fine di marzo hanno cercato di accoppiarsi sotto l'occhio vigile di veterinari e custodi, ma dal momento che il periodo di fertilità di un panda femmina è di solo 24-48 ore all'anno, per precauzione è stata effettuata l'inseminazione artificiale. Nel 2017, Huan Huan aveva già dato alla luce due cuccioli gemelli: i primi panda nati in Francia. Il primo è morto poco dopo la sua nascita e il secondo è stato chiamato Yuan Meng, che in cinese significa "la realizzazione di un sogno". I piccoli di panda gigante sono ancora più indifesi della maggior parte dei cuccioli di altri mammiferi, poiché non aprono gli occhi fino a circa sei-otto settimane dalla nascita e non si muovono fino a circa tre mesi.