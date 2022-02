“Lo sguardo invisibile”, nel libro di Petretti storie di simbiosi quotidana tra uomini e animali

Piante e animali vivono con noi anche nelle nostre città, nei boschi che le contornano, tra montagne, fiumi e spiagge che frequentiamo abitualmente. Oltre a quelli che conquistano le prime pagine dei giornali, ce ne sono moltissimi altri che, spesso invisibili, ci guardano e ci accompagnano ogni giorno. Francesco Petretti, uno dei più famosi naturalisti italiani e presidente del Bioparco di Roma, ce lo racconta attraverso una narrazione semplice e coinvolgente nel suo libro, “Lo sguardo invisibile”, ultima uscita di “Simbiosi”, la collana di saggi di Edizioni Ambiente.

L’autore ci guida in questo libro alla scoperta dei nostri compagni di viaggio, delle loro abitudini più sorprendenti e dei modi in cui modificano i propri comportamenti per adattarsi alla nostra ingombrante presenza: dai piccoli insetti che popolano le nostre case ai gatti e ai cani che curiamo con amore, dagli uccelli che riempiono con i loro voli i tramonti fino agli orsi, ai lupi e ai cinghiali, “Lo sguardo invisibile” è il racconto, arricchito dai magnifici disegni dell’autore, di una passione che nemmeno i lockdown imposti dalla pandemia sono riusciti a spegnere.

«Chi avrà la pazienza di sfogliare queste pagine – dice Petretti – e di guardare i disegni provenienti dai taccuini che conservo da quando avevo dieci anni, scoprirà che è possibile imbattersi in un orso bruno a un’ora di automobile da Roma, o che alle porte di Bologna comincia il regno del lupo e del cervo, che nel cielo delle nostre città volano falchi e transitano cicogne e anche che gli insetti non sono tutti uguali. Si renderà conto che nelle stesse montagne che frequenta abitualmente per sciare vivono animali selvatici e che lo stesso avviene nella macchia che circonda, apparentemente muta e inanimata, il villaggio turistico sulle rive del mare dove soggiorna durante le ferie estive».

Petretti compila dunque una sorta diario in cui raccoglie storie, aneddoti, memorie personali e informazioni scientifiche, e con tocco leggero e mai pedante mostra quanto sia profonda la nostra connessione con la natura. “Petretti – scrive Maurizio Costanzo nella prefazione del libro – ha quella capacità di raccontare che appartiene solo a chi ha una grande padronanza di ciò che sa. Consiglio la lettura del libro ai bambini e agli adulti e, per questi ultimi, mi unisco a Petretti per esortarli a utilizzare, nei confronti della natura, ‘lo sguardo invisibile’”.