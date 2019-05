© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unodi circa due metri è stato avvistato oggi, più volte, a non molta distanza dalla, sul litorale nord di. Il primo avvistamento è stato effettuato da un diportista intorno a mezzogiorno ma poi è stato notato di nuovo nel pomeriggio, fino alle 16.30, stazionando tra 100 e i 500 metri dalla riva, da bagnanti ed assistenti bagnanti. Secondo le informazioni raccolte, potrebbe trattarsi, per via del tipo di pinna dorsale, di un esemplare di squalo Verdesca.L'esemplare non appare versare in difficoltà. Non sarebbe quindi insolita, per tale tipo di squalo, la sua presenza a non molta distanza dalla costa.