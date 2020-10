Il cane rischia di morire, Fedez paga l'intervento alla padrona

Una bella storia, proprio come quella che canta Fedez. E che ha come protagonista Leo, un cagnolone di 10 anni, che ha due ernie bilaterali che gli stanno schiacciando la prostata e rischierebbe un blocco intestinale. Leo deve affrontare due interventi diversi tutti in una volta perché è in codice rosso. La sua padrona nei giorni scorsi ha lanciato una raccolta fondi online per affrontare l'intervento e a sorpresa il cantante Fedez ha risposto all'appello versando 602 euro - ovvero l'intera somma - per l'operazione.

«Fedez mi ha donato la somma per l'intervento - scrive la ragazza commossa su twitter - Io e papà stiamo praticamente piangendo, grazie Fede non smetterò mai di dirlo sei una persona speciale. Se penso che i miei genitori ieri erano con le lacrime agli occhi perché volevano vendersi i loro ricordi di valore». Il tweet è stato ricondiviso centina di volte.

«Ho appena saputo che Fedez ha mandato i soldi ad una ragazza per operare il suo cagnolino. Fedez e Chiara sono due bellissime persone, che usano la loro ricchezza anche per aiutare gli altri a differenza di molti che pensano solo a se stessi», scrivono su Twitter.

«La cosa meravigliosa sapete qual è? è che lo ha fatto senza che nessuno se ne accorgesse, di cuore e non per avere quel momento di gloria ed essere lodato. Se non fossi andata a controllare non me ne sarei nemmeno accorta. Federico sei unico».

RAGA FEDEZ MI HA DONATO LA SOMMA PER L'INTERVENTO — grazie fede🎃 (@KINGVZAYN) October 8, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:42

