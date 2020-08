Maltempo, cade in una forra per salvare i cani: lieto fine grazie ai pompieri

FOLIGNO- Il maltempo inizia a farsi sentire anche in Umbria con diversi interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. L'emergenza più pesante è scattata a in mattinata a Fondi, una frazione di Foligno, dove un uomo è caduto in una forra cercando di salvare i due cani da caccia che erano finiti nella forra non lontano dal "fosso dei chiodi".



L'uomo è riuscito ad afferare i cani aggrappandosi a un albero che ne ha frenato la caduta nella forra poi è stato soccorso dai vigli del fuco che hanno recuperato anche i due animali. Ultimo aggiornamento: 12:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA