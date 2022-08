Drago blu, il mollusco che ruba il veleno alle meduse: perché può essere mortale

Il drago blu è un mollusco che può essere mortale. Il suo nome completo è glaucus atlanticus e si tratta di un animale pericoloso. Perché? Dal momento che che si ciba di prede come meduse, con veleni cardiotossici, neurotossici e necrotizzanti, ha la possibilità di prelevare questi veleni e usarli come arma di difesa. Così potendo provocare anche la morte.

Si può trovare accidentalmente sulla riva. Non toccarlo. Se vi dovesse capitare accidentalmente di essere punti da uno dei suoi cerati, dovete evitare di usare l’aceto e il bendaggio. L’unico rimedio è immergere le parti colpite dai tentacoli in acqua calda (almeno 50° C). Il veleno è termolabile e in questo modo le sue tossine verranno disattivate.

Caravella portoghese punge donna sulla spiaggia a Catania: ricoverata due giorni per aritmia