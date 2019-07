Domatore ucciso dalle tigri al circo Orfei, cosa è successo nella gabbia. Sequestrati 8 felini

Dopo la morte del domatore Ettore Weber , di 61 anni, la magistratura ha disposto ildelle 8deldove è avvenuto l'incidente a, in provincia di Bari Nell'aggressione sono coinvolte solo quattro di loro. I carabinieri fanno sapere che tutti gli otto felini sono stati collocati allo Zoo Safari di Fasano, in provincia di Brindisi. Al momento non risultano ipotizzate responsabilità di terzi. Il domatore era impegnato nelle prove dello spettacolo con quattro tigri, quando è avvenuto l'incidente, attorno alle 20 di ieri sera. Weber è stato azzannato prima da un felino, poi si sono aggiunti gli altri tre. È stato soccorso invano dal 118.