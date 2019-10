Dinosauro ma con i denti di uno squalo: scoperta una nuova specie di predatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, ma con i denti da. Una nuova specie preistorica è stata scoperta in, da un gruppo di ricercatori thailandesi e giapponesi. L'animale è stato battezzato, e deve essere stato uno dei più pericolosi predatori della Terra, circa 115 milioni di anni fa. Era lungo più o meno 7 metri, forse 8, apparteneva alla famiglia dei, quella cioè dei dinosauri carnivori più grandi per dimensioni, anche più dei tirannosauri. I denti di questa specie, così simili a quelli degli squali, hanno una conformazione perfetta per lacerare le carni delle prede.La scoperta si deve a un'equipe di ricercatori dell'università guidata da Duangsuda Chokchaloemwong dell'università Nakhon Ratchasima Rajabhat University, in Thailandia.«L'importante scoperta - spiega Soki Hattori, paleontologo dell'università giapponese Fukui Prefectural University - getta una luce nuova sull'evoluzione di questo gruppo di animali».