I dinosauri vivevano in mandrie (già 193 mln di anni fa): i risultati della ricerca

Ebbene si, i primi dinosauri vivevano in mandrie: le analisi di 100 uova e 69 individui di un gruppo di erbivori trovati in Patagonia e risalenti a 193 milioni di anni sono la prima e più antica testimonianza di vita sociale nei dinosauri. La scoperta pubblicata su Scientific Reports sotto la guida di Diego Pol, del Museo argentino paleontologico Egidio Feruglio, è stata possibile analizzando i resti grazie alla struttura europea per la luce di sincrotrone Esrf di Grenoble. La scoperta arriva dal rinvenimento di una serie resti eccezionalmente ben preservati di Mussaurus patagonicus, una antica specie di dinosauro erbivoro con il collo lungo che raggiungeva al massimo una lunghezza di 5 metri e che furono quasi certamente gli antesignani dei giganteschi erbivori del Giurassico, circa 100 milioni di anni dopo. A partire dal 2013 dal sito di Laguna Colorada, in Patagonia, sono emerse oltre 100 uova, grandi come quelle di gallina, e gli scheletri parziali di almeno 69 giovani o giovanissimi individui.

«Usando raggi X ad alta energia è stato possibile penetrare nel campione senza distruggerlo e ottenere una visione completa al suo interno», ha affermato Vincent Fernandez, paleontologo presso il Museo di storia naturale di Londra ed ex scienziato dell'Esrf, dati che hanno permesso di scoprire molti dettagli come l'età di ogni individuo. Analizzando la disposizione dei resti si è osservato che i fossili era in qualche modo raggruppati per età: da un lato uova di dinosauro e piccoli, i giovani in un luogo vicino, mentre i resti adulti ritrovati da soli o in coppia in tutto il sito. Questa "segregazione per età", ritengono i ricercatori, è un chiaro segno di una struttura sociale complessa e simile a un gregge. I dinosauri probabilmente lavoravano come una comunità, deponendo le uova in un comune terreno di nidificazione, i giovani si radunavano in "scuole", mentre gli adulti erano più mobili.

Questi primi dinosauri ebbero origine nel tardo Triassico, poco prima che un evento di estinzione spazzasse via molti altri animali e vivere in branco potrebbe aver dato ai Mussaurus un vantaggio nel resistere alle condizioni avverse. Ritrovamenti simili, da cui emergono indizi su possibili comportamenti sociali, erano stati già fatti in altri siti ma con datazioni poco precise e fossili meno numerosi. Unendo ora i vari tasselli i ricercatori ipotizzano che i comportamenti sociali erano forse già diffusi in varie linee di dinosauri e che questo comportamento possa aver avuto un ruolo cruciale per il loro lungo successo.