Una marea rossa che sta inquietando gli ambientalisti e provocando gravi danni alla flora e fauna marina. Sulle coste orientali degli Stati Uniti è totale stato di allerta. La prolungata proliferazione delle alghe al largo della costa sud-est della Florida nel 2018, conosciuta come marea rossa, è la causa della morte di 174 delfini. Lo rivelano i nuovi dati della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). La marea rossa produce sostanze chimiche tossiche che possono uccidere animali e pesci influenzando il loro sistema nervoso centrale.

