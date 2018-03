Cucciolo di cane gettato dal cavalcavia, due ragazzi lo salvano e lo adottano

di Roberta Pugliesi

Cagnolino gettato dal ponte della superstrada: salvato da due ragazzi. L’incredibile vicenda è accaduta venerdì pomeriggio nei pressi dell’ ospedale Santissima Trinità di Sora. Due ragazzi, che lavorano per una nota ditta che si occupa di affissioni pubblicitarie, stavano attaccando un manifesto nei pressi della salita per il nosocomio. Ad un certo punto hanno notato una persona in alto, al lato della carreggiata, che scaraventava verso il basso un cucciolo di cane. Non potevano credere ai loro occhi né tantomeno potevano raggiungere quell’individuo poiché si trovavano nella parte sottostante. Forse l’uomo è sceso da una vettura e poi è fuggito via. Il cane, un cucciolo di pochi mesi, meticcio di colore bianco e nero, ha fatto un volo di diversi metri. Fortunatamente, non è finito sull’asfalto ma la caduta è stata attutita dalla vegetazione. I ragazzi non hanno esitato un solo istante e si sono precipitati verso quei rovi in cerca del povero animale. È stato in quel momento che hanno avvertito dei guaiti: era il povero cane che si stava lamentando. A mani nude, si sono fatti largo e rompendo rami ed arbusti hanno trovato il piccolo cagnolino che miracolosamente era vivo. Lo hanno preso e lo hanno portato immediatamente al veterinario. Il cane sta bene e domani, fanno sapere i ragazzi che ora lo accudiscono, sarà vaccinato. A quel punto potrà essere adottato e l’auspicio è che possa trovare una famiglia che gli voglia bene e che lo accudisca come merita. Si resta davvero basiti di fronte a episodi di questo tipo, un gesto vigliacco compiuto da una persona senza scrupoli che peraltro è perseguibile penalmente.