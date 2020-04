Porta a spasso la tartaruga, donna multata dai carabinieri

Coronavirus Sanzionata ieri mattina dai carabinieri della Stazione Roma Cinecittà e della Compagnia di Intervento Operativo una donna di 60 anni, perché sorpresa fuori dalla propria casa senza giustificata motivazione. I militari, in piazza dei Gerani a Centocelle, nel corso dei controlli per il rispetto delle prescrizioni per l'emergenza sanitaria, hanno controllato la donna che stava passeggiando a piedi con al seguito una tartaruga.



Alla richiesta della certificazione, la 60enne ha fornito la giustificazione, riferendo che era uscita dall'abitazione per portare a fare una passeggiata alla propria tartaruga, regolarmente posseduta. Per la donna è scattata la sanzione amministrativa.

