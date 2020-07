Coronavirus, morto il cane Buddy: il pastore tedesco positivo al Covid19 aveva 7 anni. Addio a Buddy, il primo cane positivo al virus negli Stati Uniti. Il pastore tedesco è morto dopo tre mesi di malattia: sarebbe stato contagiato dal suo padrone. Buddy si è ammalato in aprile e il padrone, Robert Mahoney, è riuscito a trovare solo alla metà di maggio un veterinario disponibile a eseguire il test sul pastore tedesco. Test che è risultato positivo.

Exclusive: Buddy, first dog to test positive for COVID-19 in the U.S., has died https://t.co/rhsA6j4Jmp

— Bacon (@baconenoki) July 31, 2020